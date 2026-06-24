O Fenerbahçe anunciou Dirk Kuyt como novo treinador-adjunto de Ismail Kartal.

O antigo internacional neerlandês de 45 anos passou pelo clube turco de 2012 a 2015, enquanto jogador, tendo conquistado uma Liga, Taça e Supertaça da Turquia.

Kuyt começou a sua carreira de treinador (2017/18) no mesmo clube em que deixou de jogar futebol profissional, o Quick Boys. Seguiu-se os sub-19 do Feyenoord, o ADO Den Haag, o Beerschot e o FC Dordrecht.

Agora, vai integrar a equipa técnica do emblema de Istambul. O Fenerbahçe procura conquistar novamente a liga turca, a última foi na época de 2013/14.

Veja aqui o vídeo de apresentação de Dirk Kuyt: