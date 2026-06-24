Turquia
Há 1h e 14min
OFICIAL: Dirk Kuyt integra equipa técnica do Fenerbahçe
Antigo internacional neerlandês volta ao clube de Istambul 12 anos depois, desta vez enquanto treinador-adjunto
JR
Antigo internacional neerlandês volta ao clube de Istambul 12 anos depois, desta vez enquanto treinador-adjunto
JR
O Fenerbahçe anunciou Dirk Kuyt como novo treinador-adjunto de Ismail Kartal.
O antigo internacional neerlandês de 45 anos passou pelo clube turco de 2012 a 2015, enquanto jogador, tendo conquistado uma Liga, Taça e Supertaça da Turquia.
Kuyt começou a sua carreira de treinador (2017/18) no mesmo clube em que deixou de jogar futebol profissional, o Quick Boys. Seguiu-se os sub-19 do Feyenoord, o ADO Den Haag, o Beerschot e o FC Dordrecht.
Agora, vai integrar a equipa técnica do emblema de Istambul. O Fenerbahçe procura conquistar novamente a liga turca, a última foi na época de 2013/14.
Veja aqui o vídeo de apresentação de Dirk Kuyt:
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TAGS: Turquia Fenerbahçe Dirk Kuyt Oficial Mercado
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