OFICIAL: Ederson deixa o Man. City e é reforço do Fenerbahçe
Guardião brasileiro assina um contrato válido por três épocas, mais uma de opção
Agora sim, é oficial. O Fenerbahçe anunciou, esta terça-feira, a contratação de Ederson.
Através das redes sociais, o emblema turco confirmou a chegada do guardião brasileiro, que assinou um contrato válido para as próximas três temporadas, com mais uma de opção. Ederson coloca um ponto final numa ligação de oito épocas com os «citizens», sendo que ao todo conquistou 14 troféus, entre os quais seis Ligas Inglesas e uma Liga dos Campeões.
«Estou muito feliz por chegar a um clube como o Fenerbahçe. É um novo desafio para mim e acredito que vamos conquistar grandes coisas juntos. Quero aproveitar cada momento que vou viver no clube», afirmou.
Ailemize hoş geldin Ederson 💛💙— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 2, 2025
🔗 https://t.co/icqiqFTBAI pic.twitter.com/GHSbufpgD7
