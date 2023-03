Os adeptos do Fenerbahçe podem ir ao jogo fora de portas com o Kayserispor neste sábado, autorizou um tribunal administrativo de Kayseri, que suspendeu a decisão inicialmente tomada pela Junta de segurança da região.

Recorde-se que na terça-feira o órgão de segurança proibiu a presença de adeptos do clube treinado por Jorge Jesus devido aos protestos ocorridos na última jornada no estádio do Fenerbahçe, onde foi pedida a demissão do Governo liderado por Erdogan há 20 anos como consequência pela falta de coordenação e gestão ineficiente após o sismo no sudeste do país que custou a vida de pelo menos 45 mil pessoas.

O Fenerbahçe recorreu da decisão e o tribunal suspendeu a proibição da Junta de segurança.

No dia seguinte aos protestos no estádio do Fenerbahçe, seguiram-se mais em casa do rival Besiktas: como consequência, alguns adeptos deste clube foram detidos e o líder do partido de ação nacionalista, aliado de Erdogan, pediu que os jogos se realizassem se adeptos caso os protestos não cessassem.