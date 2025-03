O Galatasaray, líder da liga turca reagiu à atualização recente do castigo aplicado ao português José Mourinho, que passa por uma redução dos jogos de suspensão.

O técnico luso de 62 anos vê agora reduzidos os jogos de suspensão, de quatro para dois, bem como da multa a pagar, que passa para metade do valor – 20 mil euros ao invés dos 40 mil iniciais.

Em causa estão as palavras dirigidas ao árbitro esloveno Slavko Vincic, onde o ‘Special One’ afirmou que se o jogo tivesse sido dirigido por um turco teria sido «um desastre» e, ainda na conferência de imprensa, o treinador luso referiu que os elementos do banco do Galatasaray saltavam «como macacos», numa expressão que o líder da Superliga acusou como racismo.

Leia aqui o comunicado na íntegra do Galatasaray:

«Estamos envergonhados, em nosso próprio nome, por este estado inconsciente do nosso adversário, que apoia inquestionavelmente todas as ações desrespeitosas de José Mourinho, que insulta o futebol turco, o árbitro turco e o povo turco. Até estes incidentes mostram claramente quais os valores que estão dispostos a abandonar só para ganhar.

O nosso clube vai apresentar uma queixa-crime por abuso de poder contra o Presidente da TFF, que detém o poder público e tem estado envolvido em práticas arbitrárias e ilegais desde o dia em que assumiu o cargo, e contra os membros do Conselho de Arbitragem, mesmo porque a forma como foram constituídos é contrária à lei.

Nos últimos anos, o Galatasaray tem lutado pelo campeonato, perturbando os jogos nele disputados com o seu futebol em campo, a força dos seus futebolistas, os seus adeptos e a sua comunidade.

Estes esforços maliciosos aumentaram a determinação do Galatasaray no caminho para o campeonato e tornaram os seus campeonatos mais valiosos.

Recordemos mais uma vez àqueles que não aprendem com a história. A história repete-se.

Vocês vão passar à história. O Galatasaray voltará a fazer história!

Can Natan

Membro da Direção do Clube Desportivo Galatasaray»