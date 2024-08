O Fenerbahçe de José Mourinho empatou a dois golos na casa do Goztepe, num jogo a contar para a segunda jornada da Liga Turca.

Numa primeira parte dominada em grande parte pela equipa do técnico português, os golos apenas chegaram em cima do intervalo e ambos no período de compensação. Edin Dzeko foi o primeiro a fazer o gosto ao pé (45+3), seguido da estreia a marcar para o campeonato de En-Nesyri (45+7).

Só que na segunda parte, a formação caseira acabou por conseguir carimbar o empate, graças ao golo de Koray Gunter, aos 68 minutos e por fim de Romulo, que impediu a segunda vitória do Fenerbahçe em dois jogos na Liga Turca, aos 90+5 minutos.

Desta forma, o Fenerbahçe ocupa o segundo lugar do campeonato com quatro pontos, menos dois do que o líder Galatasaray.

Veja aqui o golo de En-Nesyri na estreia pelo Fenerbahçe no campeonato: