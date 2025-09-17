O Fenerbahçe empatou a dois golos na jornada de estreia da Liga Turca, diante do Alanyaspor.

Nelson Semedo foi titular na equipa da casa e esteve em destaque a meio do segundo tempo. Antes disso, o Fenerbahçe chegou mesmo ao intervalo a perder por 1-0, graças ao golo de Ibrahim Kaya.

No arranque do segundo tempo, Talisca desperdiçou uma grande penalidade e pouco depois foi a vez do internacional português brilhar, com um pontapé rasteiro e sem qualquer hipótese para o guarda-redes adversário. En-Nesyri ainda provocou uma explosão de alegria no recinto do Fenerbahçe, mas o balde de água fria chegou praticamente em cima do apito final do árbitro.

Assista aqui ao golo de Nelson Semedo: 

Ozdemir gelou as bancadas e impediu o triunfo do Fenerbahçe, sendo que ambas as equipas somam assim apenas um ponto para a classificação. 

