VÍDEO: Fenerbahçe empata na estreia para a Liga Turca com golo de Semedo
Internacional português fez um dos dois golos do Fenerbahçe no 2-2 frente ao Alanyaspor
O Fenerbahçe empatou a dois golos na jornada de estreia da Liga Turca, diante do Alanyaspor.
Nelson Semedo foi titular na equipa da casa e esteve em destaque a meio do segundo tempo. Antes disso, o Fenerbahçe chegou mesmo ao intervalo a perder por 1-0, graças ao golo de Ibrahim Kaya.
No arranque do segundo tempo, Talisca desperdiçou uma grande penalidade e pouco depois foi a vez do internacional português brilhar, com um pontapé rasteiro e sem qualquer hipótese para o guarda-redes adversário. En-Nesyri ainda provocou uma explosão de alegria no recinto do Fenerbahçe, mas o balde de água fria chegou praticamente em cima do apito final do árbitro.
Assista aqui ao golo de Nelson Semedo:
Nélson Semedo a estrear-se a marcar pelo Fenerbahce 🇹🇷#sporttvportugal #SUPERLIGnaSPORTTV #SuperLigaTurca #Fenerbahce #Alanyaspor pic.twitter.com/B4kmMneDE3— sport tv (@sporttvportugal) September 17, 2025
Ozdemir gelou as bancadas e impediu o triunfo do Fenerbahçe, sendo que ambas as equipas somam assim apenas um ponto para a classificação.