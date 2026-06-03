VÍDEO: Fenerbahçe lança novo equipamento em honra dos seus 120 anos
Início da venda das novas camisolas foi antecipado para esta quarta-feira devido à grande procura dos adeptos
Início da venda das novas camisolas foi antecipado para esta quarta-feira devido à grande procura dos adeptos
Na temporada em que completa 120 anos de vida, o Fenerbahçe, fundado em 1907, lança um novo equipamento em que as habituais riscas amarelas e azuis voltam a destacar-se.
«Este equipamento foi feito de vitórias inesquecíveis, daquilo que perdura, do estilo, de uma paixão indispensável, do espírito do Fenerbahçe», escreveu o clube nas redes sociais.
Além do kit principal, o clube lançou ainda a camisola alternativa, em tons dourados e brancos.
A cerimónia de lançamento do novo equipamento contou com a presença de algumas lendas do emblema turco, como Semih Şentürk, Tuncay Şanlı ou Marco Aurélio, entre outros.
A grande procura dos adeptos do Fenerbahçe pelas novas camisolas levou os responsáveis do clube de Istambul a antecipar em um dia, para esta quarta-feira, o início do período de vendas.
[Artigo atualizado às 17h54 com o equipamento alternativo do Fenerbahçe]