O Fenerbahçe de José Mourinho venceu o Gaziantep por 3-1, num jogo a contar para a 14.ª jornada da liga turca.

À procura de reduzir a diferença para o Galatasaray, líder do campeonato que empatou a um golo com o Eyupspor este domingo, a formação do técnico português defrontou o 12.º classificado e teve dificuldades para encontrar o caminho da baliza adversária no primeiro tempo.

Logo aos três minutos de jogo, o Gaziantep colocou-se em vantagem, graças ao golo de Aydin e em cima do minuto 45, Okereke restabeleceu a igualdade no marcador.

Veja aqui o primeiro golo do Fenerbahçe frente ao Gaziantep:

Ora, o resultado manteve-se até ao intervalo e no segundo tempo, uma maior eficácia da equipa da casa fez com que o marcador ganhasse outros contornos, graças aos golos de Rodrigo Becão (78 minutos) e Edin Dzeko (89 minutos).

Este triunfo deixa o Fenerbahçe a três pontos da liderança, sendo que o Galatasaray ainda não perdeu qualquer jogo nesta edição do campeonato da Turquia.

No outro jogo desta segunda-feira, o Besiktas não conseguiu levar a melhor sobre o Hatayspor, penúltimo classificado da liga.

Com Rafa Silva e Gedson Fernandes no onze inicial, os visitantes tiveram mais um jogo para esquecer, já que foi da equipa da casa o primeiro golo, por intermédio de Saglam. Ainda assim, o Besiktas conseguiu chegar à igualdade em cima do minuto 45, graças ao suspeito do costume, Ciro Immobile.

Desta forma, o Besiktas ocupa o quinto lugar da prova, com 22 pontos somados e um a menos do que o Eyupspor, que tem mais um jogo realizado.