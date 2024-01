Fernando Santos continua invicto no comando do Besiktas, e sem qualquer golo sofrido, ao fim de dois jogos. Em encontro a contar para os 16-avos de final da Taça da Turquia, e com Gedson Fernandes a titular, a equipa de Istambul venceu o líder da II Liga, o Eyupspor, por 4-0.

Numa partida de sentido único e com pouca história, os golos dos turcos Ucan e Cenk Tosun (bis), assim como do croata Rebic, selaram a passagem da turma de Fernando Santos aos «oitavos» da prova.

Segue-se a visita ao Pendikspor, penúltimo do campeonato, na tarde de sábado. O Besiktas ocupa o quarto lugar da Liga, com 37 pontos, menos 18 em relação ao líder Fenerbahçe, e menos 16 que o Galatasaray. O campeonato turco tem direito a duas vagas de acesso à Liga dos Campeões.