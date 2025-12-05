O Ministério Público de Istambul anunciou a detenção de 46 pessoas, entre as quais 29 futebolistas, na sequência da investigação sobre manipulação de resultados que decorre na Turquia.

Mert Yandas, capitão do Fenerbahçe, é suspeito de ter feito apostas em vários jogos, através de uma terceira pessoa, e Metehan Baltaci, do Galatasaray, é o único nome revelado de uma lista de 27 atletas que estão acusados de terem manipulado resultados contra as próprias equipas.

Além disso, a justiça turca ordenou também a detenção de dois presidentes de clubes suspeitos de «tentar influenciar» resultados na terceira divisão do país, durante a época de 2023/24.

Recorde-se que a Federação Turca de Futebol (TFF) já suspendeu cerca de 150 árbitros, 25 jogadores da primeira divisão e cerca de mil que atuam nos escalões inferiores, com objetivo de «limpar» o futebol no país.