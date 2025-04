Vivem-se tempos difíceis no Besiktas, que ocupa o quarto lugar da Liga da Turquia (a 26 pontos do líder), e teve este sábado um episódio de violência durante uma Assembleia Geral (AG).

As cenas de pancadaria tiveram Hasan Arat, antigo presidente do clube, como figura central, assim como o presidente da Mesa da AG. Através de alguns vídeos partilhados nas redes sociais é possível assistir ao incidente, com empurrões, agarrões e até mesmo um soco, tendo os intervenientes sido afastados por outros membros que se encontravam na sala.

A Assembleia Geral acabou por ser suspensa após o sucedido.

Veja aqui o momento das agressões: