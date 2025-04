A troca de 'mimos' entre José Mourinho, treinador do Fenerbahçe, e Okan Buruk, do Galatasaray, no final do encontro entre as duas equipas nesta quarta-feira, já se estendeu às redes sociais. Através das plataformas oficiais do Fenerbahçe, o clube defendeu José Mourinho.

Com um longo comunicado, o Fenerbahçe deu a sua versão dos factos. Recorda o comportamento do treinador do Galatasaray, que diz ter feito «gestos e declarações» em direção a Mourinho, tendo a «audácia» de fazer «gestos desrespeitosos depois de passar a proteção da polícia».

«A pessoa em questão atirou-se para o chão de uma forma exagerada», acrescentam, dizendo que Okan Buruk «atirou-se para o chão como se tivesse sido 'baleado'».

Em alusão ao possível castigo de José Mourinho, Fenerbahçe afirma: «É evidente que a avaliação das provocações feias e do que aconteceu depois não deve ser unilateral, mas deve basear-se numa relação de causa e efeito.»

Leia o comunicado oficial:

«Esta é a nossa declaração relativa a Okan Buruk, que se aproximou do nosso diretor técnico José Mourinho, que se encontrava reunido com os árbitros após o jogo de ontem, com o pretexto de lhes apertar a mão e provocou o nosso diretor técnico com gestos e declarações. Teve a audácia de fazer gestos desrespeitosos depois de passar a proteção da polícia.

Depois de o nosso diretor técnico ter tocado momentaneamente no nariz em resposta a estas provocações, a pessoa em questão atirou-se para o chão de uma forma exagerada. As palavras e ações desrespeitosas desta pessoa, que se atirou para o chão como se tivesse sido 'baleado', como continuação das suas provocações planeadas e excessivas, foram registadas em imagens.

A falta de sentido e a atuação de uma pessoa que salta para o chão e se contorce durante segundos quando lhe tocam no nariz é conhecida de todo o público. É óbvio que as imagens desta pessoa a atirar-se para o chão desde a sua carreira de futebolista continuaram na sua carreira de treinador, e que esta atitude é uma postura caraterística. É evidente que a avaliação das provocações feias e do que aconteceu depois não deve ser unilateral, mas deve basear-se numa relação de causa e efeito.»