Uma semana depois de ter assegurado o título de campeão nacional, o Galatasaray deu uma demonstração de força e venceu o Fenerbahçe, segundo classificado, por 3-0.

Com Sérgio Oliveira no banco do Galatasaray durante toda a partida, Zaniolo inaugurou o marcador aos 28m.

A equipa treinada por Jorge Jesus ainda tentou reagir, mas a expulsão de Luan Peres aos 61m matou a esperança.

Dez minutos depois, Icardi fez o segundo e Zaniolo bisou aos 79m, fechando o resultado.