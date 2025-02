Na 2.ª jornada da fase de grupos da Taça, Morata aproveitou para aumentar as expectativas dos adeptos do Galatasaray. Na tarde desta quinta-feira, o avançado espanhol – contrato ao Milan – foi titular e estreou-se a marcar na visita ao Boluspor (1-4), da II Liga.

Os anfitriões até inauguraram o marcador, aos 12m. Todavia, aos 21m, Morata repôs a igualdade.

O domínio dos visitantes aumentou e Aydin consumou a reviravolta, aos 44m.

Na segunda parte, Demir, aos 73m, e Kutucu, aos 75m, confirmaram a goleada. Pouco depois, aos 79m, Morata saiu de cena e deu lugar a Dries Mertens, avançado belga e ex-Nápoles.

Depois do empate na ronda inaugural com o Basaksehir (2-2), o Galatasaray atinge os quatro pontos e ocupa o 2.º lugar do Grupo C. Com seis pontos, no topo, está o Konyaspor. Por sua vez, o Boluspor é 5.º e penúltimo, com zero pontos.

No calendário do Galatasaray – líder da Liga turca – segue-se a receção ao Adana Demirspor (19.º e último), na tarde de domingo (16h).