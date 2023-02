Erden Timur e Kerem Akturkoglu, presidente e capitão do Galatasaray, viajaram de Istambul para Hatay, uma das zonas mais afetadas pelo sismo de segunda-feira, para distribuir ajuda.

Vários clubes enviaram camiões com bens essenciais para ajudar as pessoas que perderam tudo no terremoto, e o Galatasaray, além disso, teve duas das figuras do clube a irem para o terreno dar o exemplo de união num momento delicado.

Em Istambul, outros jogadores, como Dries Mertens, estiveram a ajudar no centro que o clube criou para recolher ajuda para enviar para as zonas afetadas.