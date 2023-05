O Galatasaray, líder da Liga turca, venceu em casa o Istambul Basaksehir por 1-0 aproveitou da melhor forma o tropeção do Fenerbahçe de Jorge Jesus, que no domingo não foi além de um empate na visita ao terreno do Giresunspor.

Sérgio Oliveira foi titular no Gala, que marcou o único golo do jogo por intermédio de Mauro Icardi na conversão de um penálti já em tempo de compensação da primeira parte.

Com este resultado, o Galatasaray passa a somar 73 pontos na Liga turca, mais cinco do que o Fenerbahçe, que é segundo.