Poucas horas após o presidente do Eyüpspor e sete árbitros da primeira divisão turca terem sido condenados a penas de prisão preventiva, a Federação Turca de Futebol (TFF) suspendeu Eren Elmali, defesa do Galatasaray, por alegada ligação a apostas desportivas.

Eren Elmali, de 25 anos, acabou por ser excluído da convocatória da Turquia para o estágio de novembro, após o nome ter sido mencionado no processo disciplinar. Ora, através das redes sociais, o jogador assegurou que a última aposta que realizou foi em 2020, quando ainda era atleta do Kasimpasa.

«Soube hoje que o meu nome aparece numa investigação da Federação Turca de Futebol. Quero esclarecer que se trata de uma aposta feita há cerca de cinco anos, numa altura em que jogava no Kasimpasa. Desde então, não fiz nenhuma aposta nem tive qualquer ligação com este assunto», pode ler-se na publicação.

Esta época, o lateral esquerdo fez três golos em 15 jogos pela equipa principal do Galatasaray, que representa desde 2024/25, quando saiu do Trabzonspor.