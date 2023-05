O Galatasaray, com Sérgio Oliveira a titular, consolidou esta terça-feira a liderança no campeonato turco, ao vencer em casa do Istanbulspor, por 2-0, em jogo da 34.ª jornada da prova.

Mauro Icardi deu vantagem à equipa de Istambul aos 45+11 minutos (!), de penálti. Zaniolo foi expulso seis minutos depois de entrar, aos 75, e deixou o Gala reduzido a dez unidades. Nem isso afastou o líder da vitória: Icardo confirmou o triunfo a um minuto dos 90.

Com este resultado, o Galatasaray segue na liderança da tabela classificativa, com 76 pontos, à condição mais oito do que o Fenerbahçe, de Jorge Jesus. Duas vitórias chegam para o Gala conquistar o título.

Já o Alanyaspor, de Pedro Pereira, Daniel Candeias e Wilson Eduardo, foi derrotado em casa (3-0) pelo Konyaspor, de Bruno Paz.