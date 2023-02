Líder do campeonato turco, o Galatasaray, com Sérgio Oliveira em campo, teve de suar para vencer o último classificado: na receção ao Umraniyespor, a equipa de Istambul ganhou por 3-2, depois de ter estado a perder por duas vezes.

Logo aos 11 minutos, Umut Nayir abriu o marcador para a formação forasteira. Abdulkerim Bardakci empatou pouco depois da meia-hora, mas o Umraniyespor voltou a adiantar-se no marcador aos 39 minutos, por Gurbulak.

À hora de jogo, Mauro Icardi empatou para o Gala, de penálti, mas as boas notícias não pararam por aí: Avounou foi expulso e a formação da casa ficou a jogar com mais um jogador.

E foi em vantagem numérica que o Galatasaray completou a reviravolta, a sete minutos dos 90: foi Icardi a bisar e a fechar o resultado.

Com este resultado, o Galasataray cimenta a liderança do campeonato, agora com sete pontos de vantagem sobre o Fenerbahçe, de Jorge Jesus, mas também mais um jogo.

Mais cedo, o Gaziantep goleou o Hatayspor, de Rúben Ribeiro, por 4-1, com golos de Jevtovic, Markovic (2x), e Merkel. Kaabia marcou para o conjunto do médio português.