Renato Nhaga, ex-Casa Pia, estreou-se a titular – e a marcar – pelo Galatasaray frente ao Alanyaspor de João Pereira, antigo treinador do Sporting. Num jogo referente à quarta jornada do Grupo A da Taça da Turquia, o «Gala» visitou e venceu o Alanyaspor por 2-1.

Nhaga, que trocou os gansos por Istambul, fez o segundo jogo pelo Galatasaray. Porém, esta foi a primeira vez que alinhou de início – ao lado de nomes como Ilkay Gündogan e Leroy Sané.

Cedo na partida, Baris Yılmaz, avançado de 25 anos, abriu as contas do jogo através de uma grande penalidade (6m). Ainda antes da meia hora de jogo, o médio de apenas 18 anos estreou-se a marcar pelos turcos.

A bola sobrou para Nhaga que, à entrada da área, atirou rasteiro com o pé esquerdo para dilatar a vantagem do «Gala» (29m).

No segundo tempo, Steve Mounié – que entrou no decorrer da segunda parte – ainda reduziu para a equipa de João Pereira (78m).

Com este triunfo (2-1), o Galatasaray mantém-se no primeiro lugar do grupo com 12 pontos. O Alanyaspor, por sua vez, está em terceiro com sete pontos.