Mário Jardel continua a ser um ídolo na Turquia.

O antigo avançado brasileiro, que em Portugal brilhou no FC Porto e no Sporting, jogou apenas uma época no Galatasaray, mas os adeptos nunca esqueceram os 34 golos que marcou nesse ano.

No domingo, dia em que o Galatasaray celebrou diante dos seus adeptos o título conquistado na semana anterior, Jardel marcou presença e os fãs turcos mostraram-lhe que continuam a adorá-lo.

O brasileiro fez furor no exterior do estádio…

… deixou adeptos eufóricos nas bancadas…

… e ainda foi ao balneário celebrar com os jogadores que festejaram com título com uma vitória por 3-0 sobre o grande rival, o Fenerbahçe de Jorge Jesus.