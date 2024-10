À procura de manter a liderança do campeonato debaixo de olho, o Besiktas empatou a um golo no reduto do Gazientep, porventura no pior momento da equipa, até ao momento, na temporada.

Na ressaca da segunda derrota em duas jornadas, na Liga dos Campeões, a formação turca, que alinhou com Rafa Silva, João Mário e Gedson Fernandes no onze inicial, só conseguiu colocar-se em vantagem aos 31 minutos, graças a uma grande penalidade assinalada pelo árbitro e convertida com sucesso pelo internacional italiano.

O encontro ficou também marcado por sete cartões amarelos, cinco deles à equipa da casa, que no segundo tempo entrou mais forte e acabou por chegar ao golo. A assistência apareceu pelo antigo defesa do Sp. Braga, Bruno Viana, que ofereceu o empate a Alexandru Maxim.

Com este resultado, o Besiktas soma 17 pontos e está a cinco do líder, Galatasaray, ainda que tenha um jogo a menos.