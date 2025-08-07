O Kasimpasa oficializou, esta quinta-feira, a contratação de Godfried Frimpong, que recentemente terminou contrato com o Moreirense.

Através das redes sociais, o emblema turco anunciou a chegada do lateral neerlandês de 26 anos, que assina por duas temporadas, mais uma de opção. Recorde-se que Frimpong passou as últimas quatro épocas na formação dos «cónegos» e fez um total de dois golos e 12 assistências em 108 jogos pela equipa principal.

Com formação no Benfica, Frimpong deixa Portugal ao fim de dez anos e muda-se para a principal liga da Turquia, sendo que no Kasimpasa atua também Cafú, médio português de 32 anos.