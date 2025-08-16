O Fenerbahçe de José Mourinho, adversário do Benfica no play-off de acesso à fase de liga da Champions, não foi além de um nulo na visita ao reduto do Goztepe.

Nélson Semedo foi titular no conjunto visitante, que teve uma primeira parte sem ocasiões de golo e quatro amarelos mostrados a jogadores de ambas as equipas. Já no decorrer da segunda parte, Juan Santos foi expulso por acumulação de amarelos e o mesmo aconteceu a Oosterwolde, dentro dos últimos minutos do tempo regulamentar.

Ora, já em cima do apito final do árbitro, Anderson Talisca teve nos pés a possibilidade de dar três pontos ao Fenerbahçe, mas desperdiçou uma grande penalidade de forma clamorosa. Na recarga, o antigo avançado do Benfica não acertou na bola com o pé direito o jogo terminou com o 0-0 no marcador.

Assista aqui ao penálti falhado por Anderson Talisca: