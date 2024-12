Estalou a polémica no Galatasaray e o protagonista é Hakim Ziyech, jogador contratado esta temporada em definitivo ao Chelsea.

Em declarações ao jornalista turco Haluk Yurekli, o internacional marroquino «disparou» para todas as direções e deixou críticas muito particulares ao técnico Okan Buruk, garantindo que nunca viu «um treinador tão mau» como o próprio.

«O Galatasaray acabou para mim. Disse-lhes que me quero ir embora em janeiro e já nem me perguntam nada, faço o que bem entendo. Nunca vi um treinador tão mau como Okan Buruk», começou por referir.

«Se o Galatasaray pode vencer o campeonato? Não me interessa nada. Só quero que me deixem em paz. Aconteça o que acontecer, arrependo-me de ter vindo para aqui no início da temporada. Só quero sair em janeiro», acrescentou.

Recorde-se que Ziyech esteve cedido por empréstimo na última época pelo Chelsea ao clube turco, sendo que após ter sido contratado em definitivo realizou um total de 11 jogos e assinou apenas uma assistência.