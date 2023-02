O Hatayspor, clube da cidade do epicentro do sismo que atingiu a Turquia e a Síria, desistiu do campeonato turco, anunciou o presidente da federação de futebol daquele país.

«Recebi hoje [quinta-feira] uma carta endereçada pelo clube [Hatayspor] a informar-nos de que não vão jogar mais esta época», começou por dizer Mehmet Buyukeksi, citado pelo Fanatik.

«Se o Gaziantep também desistir, vamos continuar com 17 equipas. Ainda vamos pensar se contabilizaremos os pontos dos jogos com estas equipas, se os anulamos ou se damos três pontos a todos os adversários», explicou depois.

O Hatayspor, refira-se, conta com o português Rúben Ribeiro no plantel, além de Christian Atsu, antigo jogador do FC Porto que está desaparecido.