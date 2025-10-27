A Turquia vive esta segunda-feira um momento frágil e polémico no universo do futebol, depois de İbrahim Hacıosmanoglu, presidente da Federação Turca de Futebol, ter acusado grande parte dos árbitros do país de participarem em apostas desportivas.

«Nas ligas profissionais, 371 dos 571 árbitros ativos têm contas em sites de apostas. 152 deles estão ativamente a apostar. A partir de hoje, o nosso Comitê Disciplinar iniciará os procedimentos necessários e vão receber as penalidades necessárias, de acordo com as regulamentações. Partilharemos os estudos com a FIFA e a UEFA. Apesar das regulamentações serem claras, os nossos árbitros abriram contas nos seus próprios nomes e fizeram apostas», disse em conferência de imprensa.

Os grandes clubes na Turquia já começaram a reagir às declarações, pedem que a Federação partilhe os nomes dos árbitros e que a situação seja resolvida rapidamente.

«Exigimos que a Federação partilhe, de forma transparente e com o público, os nomes dos árbitros que possuem contas em sites de apostas e que as utilizam ativamente. Queremos que também sejam partilhados os jogos em que esses árbitros apostaram e o tipo de apostas realizadas», escreveu o Besiktas em comunicado.

«Para que a confiança no futebol turco seja restabelecida, é essencial que as informações sejam partilhadas sem ocultação e sem deixar margem para dúvidas. Caso contrário, não será possível reconstruir o sentimento de confiança no meio futebolístico», escreveu o Fenerbahçe.

«A descoberta de que os árbitros, responsáveis ​​por garantir a justiça em campo, têm contas de apostas e fazem apostas ativamente é um duro golpe, não apenas para a ética esportiva, mas também para os valores fundamentais do futebol turco», pode ler-se no comunicado do Galatasaray.

Nos últimos anos, os principais intervenientes do futebol turco têm apresentado muitas queixas face aos desempenhos da arbitragem. José Mourinho, atual treinador do Benfica e ex-Fenerbahçe, era uma voz ativa desse movimento.