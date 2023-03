Pelo menos sete pessoas foram detidas durante o duelo entre o Bursaspor e o Amedspor, na sequência de violência e declarações xenófobas por parte dos adeptos da casa. A informação foi confirmada pelo gabinete do governador de Bursa, citado pela agência Reuters.

O encontro, da terceira divisão turca (ganho pelo Busaspor, 2-1), ficou marcado por um ambiente tenso e de constante intimidação à equipa visitante.

Vídeos nas redes sociais mostram o arremesso de todo o tipo de objetos para o relvado, mesmo com a intervenção da polícia para proteger os jogadores visitantes. Além disso, foram ainda entoados cânticos xenófobos contra o povo curdo, um grupo étnico precisamente da cidade do Amedspor, Diyarbakir.

Ainda antes do apito inicial, diga-se, houve altercações entre os atletas das duas equipas.

Registou-se ainda a exibição de tarjas a enaltecer militares turcos acusados de matar curdos na década de 1990.

Além do clima de tensão provocado pelos adeptos, os atletas do Amedspor revelaram ainda que foram atacados pelos próprios seguranças do clube da casa.

O ministro do Interior da Turquia, Suleyman Soylo, classificou o incidente de «inaceitável» e informou, citado pela Reuters, que foi aberta uma investigação contra os funcionários que «mostraram fraqueza» ao impedir a entrada das tarjas.

O Amedspor, diga-se, tem estado no centro da polémica várias vezes nos últimos anos, depois de ter mudado o seu nome para refletir o nome curdo da cidade de Diyarbakir, Amed. A equipa é frequentemente recebida de forma hostil nos jogos fora de casa.