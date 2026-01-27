Turquia
Depois de o ter comprado, Besiktas negoceia Abraham para o Aston Villa
O clube turco tinha desembolsado nesta segunda-feira 13 milhões de euros pelo avançado britânico
O Besiktas anunciou esta terça-feira que iniciou negociações com o Aston Villa para a venda de Tammy Abraham.
Depois de ter confirmado o cumprimento da cláusula de compra do avançado inglês, no valor de 13 milhões de euros, o clube turco decidiu «enviá-lo» para Inglaterra.
Abraham esteve apenas meia temporada ao serviço do Besiktas, por empréstimo da Roma, e faturou por 13 ocasiões em 26 jogos.
O jogador de 28 anos segue então para o Aston Villa, onde já campeão do Championship em 2018/19, na altura, por empréstimo do Chelsea.
