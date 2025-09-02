O Fenerbahçe anunciou, esta terça-feira, um acordo com o Manchester City para a contratação de Ederson.

Através das redes sociais, o emblema turco partilhou a informação com os adeptos, sendo que o guardião brasileiro já viajou para Istambul, faltando apenas ser oficializado como jogador do Fenerbahçe. Recorde-se que o jogador atuou pelos «citizens» nas últimas oito temporadas, tendo conquistado um total de 14 títulos, com destaque para as seis Ligas Inglesas e a Liga dos Campeões (2022/23).