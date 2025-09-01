Akturköglu é oficial e confessa: «Achei que as coisas mudariam com o golo»
Internacional turco vai jogar na equipa que afastou da Champions na despedida do Benfica
O Fenerbahçe confirmou esta segunda-feira a contratação de Kerem Akturköglu ao Benfica, anunciando que o internacional turco assinou um contrato válido até 2029. O jogador confessou que chegou a temer que a transferências não se concretizasse depois de marcar o golo, na Luz, que afastou a equipa turca da Liga dos Campeões.
«Achei que as coisas mudariam depois de marcar um golo e ajudar o Benfica a classificar-se. No entanto, tanto os nossos adeptos como a direção expressaram sua nobreza ao dizer que eu fiz o que tinha que fazer. O nosso presidente ligou-me no dia seguinte e disse: “Nós queremos-te e vamos ter-te. Fizeste o que tinhas que fazer”», contou.
O Benfica também confirmou a transferência de Akturköglu, confirmando os valores já anunciados: 22,5 milhões de euros que podem chegar aos 25 milhões, consoante objetivos definidos.
Ailemize hoş geldin Kerem Aktürkoğlu 💛💙— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 1, 2025
🔗 https://t.co/F8rmDLfqMy pic.twitter.com/pshzYELHtk