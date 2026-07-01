O Besiktas oficializou a saída de Jota Silva, que regressa ao Nottingham Forest após o final do empréstimo de uma temporada.

Numa curta mensagem publicada nas redes sociais, o emblema turco agradeceu o contributo do internacional português.

«Agradecemos a Jota Silva pelo contributo dado ao nosso clube e desejamos-lhe os maiores sucessos para o resto da carreira», escreveu o Besiktas.

O clube de Istambul tinha ficado com uma opção de compra fixada nos 17 milhões de euros, mas optou por não exercer essa cláusula, pelo que o extremo regressa ao Nottingham Forest.

Jota Silva fecha a passagem pelo Besiktas com 22 jogos e cinco golos marcados. O empréstimo ao emblema turco aconteceu pouco depois de ter estado perto de reforçar o Sporting.

No último mercado de verão, a transferência para Alvalade acabou por cair nos instantes finais da janela, devido ao atraso no envio da documentação necessária para concluir o negócio.