O governo turco comunicou a suspensão de todas as competições desportivas, no seguimento do terramoto de magnitude 7,8 que atingiu de madrugada o sul do país e o norte da Síria.

«Todas as competições nacionais previstas estão canceladas, até novo aviso», informou o ministro da Juventude e dos Desportos, Mehmet Muharrem Kasapoglu, manifestando também solidariedade a todo o país.

O cancelamento de competições anunciado pelo governo surge depois de a Liga ter comunicado o adiamento de jogos- Também a Volta à Antália, prova de ciclismo que deveria disputar-se a partir de quinta-feira, foi cancelada

De acordo com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, este já é o pior terramoto na Turquia desde 1939, num momento em que existem dados de mais de 1.500 mortos e inúmeros desaparecidos, muitos dos quais debaixo de escombros.