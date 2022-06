Jesé Rodríguez, extremo espanhol que passou pelo Sporting, sem muito sucesso, foi apresentado esta terça-feira como reforço dos turcos do Ankaraguçu.

O extremo espanhol, formado no Barcelona, assinou um contrato válido por uma temporada, mais uma de opção, depois de, na época passada, ter jogado no Las Palmas, na segunda liga espanhola.

Jesé Rodríguez, de 29 anos, jogou no Sporting na temporada de 2019/20, cedido pelo Paris Saint-Germain, mas não se conseguiu impor em Alvalade e acabou devolvido ao clube do Parque dos Príncipes antes do final da temporada.