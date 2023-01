Jesé Rodríguez, antigo jogador do Sporting, está novamente desempregado depois de ter chegado a acordo para rescindir o vínculo que o ligava aos turcos do Ankaraguçu onde chegou no início da temporada.

«Foi acordado rescindir o contrato entre nosso clube e Jesé Rodríguez por mútuo acordo. Agradecemos a Jesé Rodríguez por todo seu trabalho e serviços e desejamos sucesso na sua carreira», escreveu o clube de Ancara.

Jesé Rodríguez, formado no Real Madrid, chegou ao Sporting a meio da temporada de 2019/20, emprestado pelo Paris Saint-Germain, tendo somado 17 jogos e um golo ao serviço dos leões.