A Federação turca anunciou a demissão de Stefan Kuntz do cargo de selecionador.

Ex-internacional alemão, Kuntz teve um longo percurso à frente dos sub-21 da Alemanha e assumiu o comando da seleção da Turquia em 2021.

A saída do cargo surge numa altura em que a Turquia está no segundo lugar (em lugar de apuramento) do Grupo D da fase de apuramento para o Euro 2024 em igualdade pontual com a líder Croácia mas mais um jogo.

A seleção turca não venceu os últimos dois jogos realizados: o primeiro na receção à Arménia (1-1) e o segundo (um particular) com o Japão, que perdeu por 4-2.