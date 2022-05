O Fenerbahçe, clube interessado na contratação de Jorge Jesus, foi ao campo do Yeni Malatyaspor, último classificado da liga turca, impor uma goleada por 5-0 e, desta forma, garantiu a qualificação para a Liga dos Campeões, o que pode vir a ser um argumento decisivo para convencer o treinador português a assinar.

Depois do adversário ficar reduzido a dez, aos 23 minutos, o Fenerbahçe adiantou-se no marcador e chegou ao intervalo a vencer por 1-0. Foi já na segunda parte que a equipa de Istambul deu expressão de goleada ao marcador, com mais quatro golos, os dois últimos marcados pelo equatoriano Enner Valencia.

Esta goleada aliada ao empate do Konyaspor diante do Besiktas (1-1) permitiu ao Fenerbahçe garantir o segundo lugar na liga turca, já com o Trabzonspor campeão, e, por consequência, um lugar no play-off de acesso à próxima edição da Liga dos Campeões.