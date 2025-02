É mais um episódio da «novela» entre José Mourinho e o Galatasaray.

Esta sexta-feira, o Fenerbahçe, clube do treinador português, anunciou num breve comunicado que Mourinho vai avançar com um processo judicial contra o Galatasaray por danos morais no valor de 1 milhão e 907 mil liras tucas, cerca de 50 mil euros.

O clube turco diz que o técnico de 62 anos vai utilizar os advogados do Fenerbahçe para se defender dos «ataques pessoais» do Galatasaray.

De recordar, José Mourinho fez comentários no final do encontro entre as duas equipas nos quais acusou o banco do Galatasaray de «saltar como macacos», algo que o clube turco considerou como racista.

O treinador português acabou por ser suspenso por quatro jogos pela Federação Turca de Futebol [TFF] depois de uma queixa apresentada pelo Galatasaray.

Leia aqui o comunicado do Fenerbahçe na íntegra:

«Gostaríamos de anunciar ao público que uma ação por danos morais de 1 milhão e 907 mil liras turcas foi movida contra o Galatasaray Sports Club por José Mourinho, por meio dos advogados do Fenerbahçe Sports Club, devido ao ataque aos direitos pessoais do nosso Diretor Técnico, José Mourinho.



CLUBE DESPORTIVO FENERBAHÇE»