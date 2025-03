João Pereira já está na Turquia para acertar os últimos detalhes e assinar contrato com o Alanyaspor, como Maisfutebol já tinha anunciado em tempo oportuno.

O antigo treinador da equipa B dos leões e a respetiva equipa técnica foram recebidos no aeroporto de Istambul por dirigentes do clube turco e foram conduzidos para Alanya onde vão acertar os últimos pormenores do contrato.

Segundo está a adiantar a imprensa turca, o Alanyaspor, atual 14.º classificado da liga turca, vai anunciar o novo treinador nas próximas 48 horas.