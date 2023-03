Com Sérgio Oliveira a titular, o Galatasaray derrotou o Kasimpasa por 1-0 na 24.ª jornada da Liga turca.

Nicolò Zaniolo, ex-Roma de José Mourinho, foi lançado no jogo no início da segunda parte e marcou, aos 57m, o único golo do jogo.

Com este resultado, o Galatasaray chega aos 60 pontos e tem agora mais nove do que o Fenerbahçe de Jorge Jesus, que tem menos um jogo.

Também neste sábado, o Kayserispor - com Carlos Mané e Miguel Cardoso a titulares - foi goleado no terreno do Antalyaspor de Helton Leite por 4-0. Fredy, ex-Belenenses, marcou um dos golos.