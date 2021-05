O Galatasaray venceu este sábado o Besiktas, por 3-1, em jogo da 40.ª jornada do campeonato turco.

No dérbi de Istambul, foi o Gala a adiantar-se no mercador: o benfiquista Gedson Fernandes assistiu Ryan Babel para o 1-0 aos 11 minutos.

O Besiktas empatou aos 42 minutos, de penálti, por Ghezzal, mas Radamel Falcao, antigo avançado do FC Porto, respondeu da mesma moeda em cima do intervalo.

Na etapa complementar, Arda Turan fez o 3-1 final a 13 minutos dos 90.

Com duas rondas por disputar, o Besiktas é líder, com 81 pontos, mais dois do que o Fenerbahçe, que bateu o Ankaragucu de Tiago Pinto (2-1) e três do que o Galatasaray.

Edgar Ié foi titular no triunfo do Trabzonspor na receção ao Antalyaspor (2-1), tal como Rúben Ribeiro na vitória do Hatayspor frente ao Denizlispor (1-0).

Por fim, o Gaziantep, de Sá Pinto, não saiu do nulo em casa do Kayserispor.