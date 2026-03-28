O presidente do Gençlerbirligi, Arda Çakmak, voltou a destacar a importância de Ricardo Velho e garantiu que o clube tudo fará para assegurar a contratação definitiva do guarda-redes português.

Em declarações à rádio Radyospor, o dirigente não poupou elogios ao guardião luso.

«O Velho é, antes de mais, um atleta muito correto e com grande caráter. Eu digo isto: neste momento, é um dos três melhores guarda-redes da Superliga turca», disse.

Çakmak revelou ainda que o clube dispõe de uma opção de compra de 3,5 milhões de euros, e admite que vai fazer um esforço financeiro para garantir a permanência de Velho.

«Sim, pode parecer um valor alto, mas ele vale claramente mais do que isso. Temos empresários fortes na direção e, se for preciso, juntamo-nos todos para comprar o passe e integrá-lo no clube», referiu o dirigente.

Ainda assim, reconhece que a decisão de ficar com o guardião português não depende apenas do Gençlerbirligi.

«Claro que a vontade do jogador é importante. Ele pode querer jogar na Liga dos Campeões e nós não podemos fechar-lhe esse caminho», referiu antes de falar do interesse de outros clubes em Ricardo Velho.

«Os gigantes da Europa e os grandes clubes da Turquia já o estão a seguir. O nosso objetivo é mantê-lo aqui, porque acreditamos muito no que ele pode dar ao clube», concluiu.

De recordar, Ricardo Velho trocou o Farense pela Turquia no último mercado de verão, por empréstimo dos algarvios. Ao serviço do Gençlerbirligi, o guarda-redes de 27 anos já cumrpiu 17 jogos, sendo titular indiscutível desde novembro de 2025.

Releia aqui a entrevista de Ricardo Velho ao Maisfutebol, onde explica a saída para a Turquia - «Não podemos ficar presos ao "e se", temos de nos agarrar ao que temos»