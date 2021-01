Os adeptos do Fenerbahçe andam há vários dias a acompanhar,a par e passo, todos os passos da transferência de Mezut Ozil do Arsenal para o clube turco e no domingo mais de um milhão de adeptos estiveram a acompanhar, em direto, o voo do internacional alemão a caminho de Istambul.

Os dados foram fornecidos pelo portal Flifgtradar24, que se destaca por acompanhar as rotas de aviões, com gráficos em tempo real. Foi esse portal que revelou os números impressionantes, dando conta de um pico máximo com mais de 300 mil pessoas em simultâneo a acompanhar o voo que levou Özil até Istambul.

Já nos dias anteriores, era notório o entusiasmo dos adeptos do Fenerbahçe em relação a todos os assuntos relacionados com o internacional alemão, como o Maisfutebol já tinha dado conta, em relação a um tweet publicado pelo jogador do Arsenal.

O internacional alemão, de 32 anos, chega ao Fenerbahçe depois de ter chegado a acordo com o Arsenal quanto à rescisão do contrato que o ligava ao clube até ao final da presente temporada.