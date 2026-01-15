Dois jogadores do Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde e Mert Hakan Yandas, foram condenados a 16 meses de prisão, com pena suspensa, por agressões ao diretor do estádio do Galatasaray, durante um encontro da Liga turca na temporada de 2023/24.

De acordo com a AFP, as agressões aconteceram no dérbi de Istambul, disputado em maio de 2024, com os dois futebolistas a serem considerados culpados de «golpes e ferimentos» a Ali Çelikkiran.

De acordo com provas apresentadas pela acusação, o defesa neerlandês e o médio turco causaram uma fratura cervical ao diretor do estádio do Galatasaray.

Contactado pela AFP, o Fenerbahçe não quis comentar a decisão da justiça turca sobre o encontro da penúltima jornada da Liga turca 2023/24, que o Galatasaray acabou por conquistar, apesar da derrota neste dérbi (0-1).

As imagens das agressões: