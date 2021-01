Uma curta mensagem de Mezut Özil no Twitter, com dois corações, uma ampulheta e um link para o Twitter oficial do Fenerbahçe foi suficiente para atrair milhares de adeptos do clube turco, conhecidos pelo seu fanatismo, com milhares de retweets e favs em poucos minutos.

A mensagem foi publicada num momento em que a imprensa inglesa dá conta de um princípio de acordo entre o internacional alemão e o Arsenal para a rescisão do contrato que ainda prendia o jogador ao clube londrino até ao final da temporada.

Os jornais turcos também falam num acordo iminente e adiantam mesmo que Özil pode ser apresentado como reforço nas próximas horas.

O interesse dos adeptos do Fenerbahçe deve-se, além do currículo do jogador alemão, às suas raízes e ligações profundas à Turquia.

A mensagem, publicada há apenas 45 minutos, já conta com quase 100 mil retweets, 30 mil comentários e mais de 250 mil likes.