MF Social: mulher de Nelson Semedo sofre acidente de viação na Turquia
Companheira do jogador do Fenerbahçe teve ferimentos ligeiros após um despiste em autoestrada
A mulher de Nelson Semedo sofreu ferimentos ligeiros na sequência de um acidente de viação ocorrido esta segunda-feira na Turquia. Segundo a agência de notícias turca DHA, a viatura onde seguia Marlene Semedo despistou-se na autoestrada quando se deslocava no sentido de Ancara.
De acordo com as autoridades locais, o miniautocarro onde seguia a companheira do lateral-direito do Fenerbahçe terá tombado após o condutor perder o controlo do veículo.
No local estiveram equipas de emergência e forças policiais, que prestaram assistência imediata às vítimas. Marlene Semedo e o motorista foram transportados para o hospital, sendo posteriormente confirmado que ambos se encontram bem e fora de perigo.
Entretanto, o Fenerbahçe emitiu um comunicado a lamentar o sucedido e a desejar rápidas melhoras à família do internacional português.
«Foi com tristeza que tomámos conhecimento do acidente de viação sofrido pela esposa do nosso jogador Nelson Semedo. Endereçamos-lhe e à sua família os nossos votos de rápidas melhoras», pode ler-se.
De recordar, ficou também a saber-se esta segunda-feira que Nélson Semedo lesionou-se e vai parar cerca de um mês.