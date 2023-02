Miguel Cardoso, atleta do Kayserispor, é um de 14 jogadores portugueses que atuam no principal campeonato da Turquia. Estava em estágio, na cidade de Giresun, a nordeste do país, no momento do sismo que atingiu esta madrugada o sudeste do país.

«Felizmente aqui não sentimos nada, mas a minha família que está em Kayseri teve de abandonar o apartamento por volta das quatro da manhã. Foram para casa de uns amigos que os conseguiram ir buscar. Sentiram bastante, apesar de não ter sido o epicentro do terremoto, e estão muito assustados», conta o avançado de 28 anos ao Maisfutebol e à CNN Portugal.

Kayseri, a cidade onde Miguel Cardoso vive com a família, fica a 250 km de Gaziantep, um dos epicentros do sismo que já provocou milhares de mortos, segundo os dados mais recentes.

A equipa do Kayserispor está a tentar regressar à cidade, mas o cenário é trágico e imprevisível.

«O nosso jogo foi cancelado, o desporto está todo suspenso. Estamos muito apreensivos, a ver as notícias, as pessoas que faleceram, é um tema muito sensível. Há replicas em Kayseri. A minha família, entretanto, foi para as instalações do clube, numa primeira fase, mas já tiveram de abandonar esse local, estou a tentar ver o que se vai seguir», revela o jogador que sente a família em pânico.