José Mourinho colocou um ponto final nos rumores que apontavam Cristiano Ronaldo como possível reforço do Fenerbahçe, garantindo que o mais internacional de todos os portugueses não irá para o clube de Istambul.

«Ronaldo não virá. A primeira razão é que tenho três bons avançados e não quero mais um. Cristiano é sempre Cristiano, mas não o quero porque estou satisfeito com os meus avançados. Ele tem o dinheiro que ganha na Arábia e um objetivo de 1000 golos. O que é que o pode motivar a vir para a Turquia, a não ser a beleza de Istambul?», perguntou o treinador em conferência de imprensa.

Além disso, Mourinho não gosta do mercado de inverno. «Não gosto muito do período de transferências de janeiro porque o jogador que vem precisa de um certo período de tempo. Nunca digo que não a uma transferência, mas não bato à porta do Ali Bey ou do Acun Bey e digo que quero uma transferência», destacou ainda na antevisão da receção do Fenerbahçe ao Gazientep para a Superliga turca.