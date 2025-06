Depois do Fenerbahçe oficializar a saída do Diretor Desportivo português Mário Branco, José Mourinho, treinador dos turcos, utilizou a rede social Instagram para se despedir.

«É difícil dizer 'és o melhor' sem desrespeitar alguns diretores desportivos muito bons com quem tive o privilégio de trabalhar. No entanto, posso dizer com toda a certeza que ninguém foi melhor do que tu», começou por escrever o treinador de 62 anos.

«A sua combinação de competência técnica, integridade e humanidade genuína é incrivelmente difícil de encontrar. Vou ter muitas saudades de trabalhar contigo e espero sinceramente que um dia tenhamos a oportunidade de colaborar de novo. Boa sorte, amigo», concluiu.

Mário Branco estava ao serviço do Fenerbahçe desde 2022, onde chegou proveniente do Famalicão.