José Mourinho não vai poder estar no banco este domingo na receção do Fenerbahçe ao Sivasspor depois de ter sido expulso, na jornada anterior, diante do Trabzonspor, mas, na antevisão deste jogo da 12.ª jornada da liga turca, o treinador português explicou os polémicos festejos na ronda anterior e também assumiu responsabilidade no desaire diante dos neerlandeses do AZ Alkmaar.

Há uma semana, o Fenerbahçe esteve a perder diante do Trabzonspor, mas acabou por virar o resultado, com o golo da vitória, por 3-2, a ser marcado já em período de compensação, o que levou o treinador português a festejar, de forma exuberante, com o punho erguido, além de dirigir críticas ao árbitro e também ao VAR. Uma atitude que valeu um jogo de castigo.

Mais a frio, o treinador abordou os motivos da suspensão. «Antes de mais, quero perceber a razão e o porquê de ter sido castigado. Fui exuberante nos festejos? É verdade. Queixei-me do árbitro e do VAR? Também é verdade. Mas não insultei ninguém, nem tive um comportamento agressivo», começou por referir.

Quanto aos festejos exuberantes, Mourinho explicou. «Se foi pelo meu festejo do golo, gostaria de lembrar que, quando era criança, um dos meus maiores ídolos, só atrás do meu pai, foi o Eusébio. E o Eusébio tinha uma celebração de golo icónica, mas que representava a alegria dele. Se os meus gestos significaram alguma ofensa para a cultura turca, tenho de aprender, mas não era essa a minha intenção. Fui suspenso por um jogo, tenho de aceitar e acreditar em quem vai estar no meu lugar no banco», acrescentou.

O treinador voltou, depois, a apontar o dedo as arbitragens na liga turca, considerando que «há coisas que têm de mudar», mas também assumiu responsabilidade na derrota, a meio da semana, diante do AZ Alkmaar (1-3), na Liga Europa.

«Posso dizer que foi a pior exibição da minha equipa desde que cheguei. Foi, de facto, mau, mas a equipa não recuperou do impacto do jogo com o Trabzonspor, tanto no aspeto físico, como no plano emocional. Não estou a sacudir a minha responsabilidade, nunca o fiz na minha carreira, porque os treinadores são sempre responsáveis por exibições tão fracas», destacou ainda Mourinho.

Os festejos polémicos de Mourinho: